Soykırımcı İsrail yanıltıcı yardım açıklamalarıyla Gazze'deki katliamlarını örtbas etmek istiyor

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, gıda, su ve tıbbi malzeme taşıyan 50 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine gireceğini iddia etti.

Açıklamada, yardımların nereden geldiği ve bölgede nereye teslim edileceği belirtilmedi.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail ordusunun açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yardımların İsrail ordusunun iddia ettiği üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyine götürülmediğini vurgulayan kaynak, Gazze kentine sadece un taşıyan 12 tırın getirildiğini ve bunun mevcut ihtiyaçların yüzde birini dahi karşılamadığını ifade etti.

Filistinli kaynak, un yüklü 12 tırın bölgedeki durumu hiçbir şekilde değiştiremeyeceğine dikkati çekerek, halkın gıda maddeleri, yakıt ve mutfak tüpü gibi çeşitli malzemelere ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Ocakları yakmak için gerekli yakıtın ve içme suyunun bulunmadığını belirten yetkili, unların malzeme eksikliği sebebiyle kullanılamadığı için Filistinlilerin evinde bozulduğunu bildirdi.

Filistinli etkili, İsrail kuşatmasının ve açlığın bölgede kötüleştiğinin altını çizdi.

Un almak için Gazze'nin kuzeyinden çıkan Filistinliler geri dönemeyecek

Gazze Şeridi'nin kuzeyi, Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya olmak üzere 3 kentten oluşuyor. İsrail ordusu, 13 gündür sürdürdüğü kara saldırıları ve kuşatmayla bu bölgede yaşayan Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine göçe zorluyor.

Filistinliler, İsrail ordusunun girişine müsaade ettiği unları almak için bölgenin kuzeyinden Gazze kentine gitmesi durumunda yine İsrail ordusunun uyguladığı kuşatma nedeniyle yaşadıkları yerlere dönemeyecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinden 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesini" istediklerini belirtmişti.

Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'ye ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili endişelerini dile getiren bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.