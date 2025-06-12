Soykırımcı İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için sürgün emri

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeler için sık sık sürgün emri yayımlayan İsrail ordusu, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, kıyılardaki dar alanlara göçe zorlamayı sürdürüyor.

Gazze kentinin kuzeyindeki Ravda ve et-Tuffah mahalleleriyle Gazze içindeki tarihi kent bölgesindeki Filistinlilere yönelik sürgün emri çıkarılırken, Adraee, Filistinlilerden Gazze kentinin batısındaki "güvenli" bölgelere gitmelerini istedi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, 15 bin 780 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 207'ye, yaralıların sayısı da 127 bin 821'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 245'e, yaralıların sayısı da 2152'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.