Çok Bulutlu 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2025 17:08

Pezeşkiyan: Kendi yolumuzda ilerleyeceğiz ve (uranyum) zenginleştirmeye devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ülkesi aleyhinde alınan kararı eleştirerek, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Pezeşkiyan: Kendi yolumuzda ilerleyeceğiz ve (uranyum) zenginleştirmeye devam edeceğiz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, UAEA Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde ülkesi aleyhinde alınan karara tepki gösterdi.

Kararı "kötülük" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Bugün İngiltere, Fransa ve Almanya İran'a karşı bir karar aldı. Bu dünyada onların kötülük yapmaması ve bu memleketin halklarının kendi ayakları üzerinde bağımsız yaşaması için ne yapmam gerektiğini anlamıyorum." dedi.

Ülkesinin barışçıl nükleer faaliyetlerine devam edeceğini söyleyen Pezeşkiyan, "Kendi yolumuzda ilerleyeceğiz ve (uranyum) zenginleştirmeye devam edeceğiz. Ülkeyi gençlerle, bilim insanlarımızla inşa edeceğiz. Merkezlerimizi bombalasalar dahi tüm bu yetenekler bizim düşüncelerimizde ve bu nedenle ne yaparlarsa yapsınlar yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkesindeki tüm kesimlere farklılıkları ve sorunları bir kenara bırakarak ülkeyi inşa etmek için el ele verme çağrısında bulundu.

ETİKETLER
İran Mesud Pezeşkiyan
Sıradaki Haber
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:36
İran’ın başkenti Tahran’da tasarruf kararına uymayan 160 kurumun elektriği kesildi
18:26
Bakan Kacır: 48 adet KAAN savaş uçağımız için Endonezya ile anlaşma imzaladık
18:02
Bakan Yumaklı: Hal Yasası'ndaki düzenlemelerde sona gelindi
18:47
Dünya basını KAAN'ın Endonezya'ya ihracını manşet yaptı
17:33
Soykırımcı İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için sürgün emri
17:32
Hindistan'daki uçak kazası, dünyada son dönemde meydana gelen benzer kazaları hatırlattı
Türk Kızılay'ı, Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıttı
Türk Kızılay'ı, Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıttı
FOTO FOKUS
Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferi yarın
Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferi yarın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ