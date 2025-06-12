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Dünya
AA 12.06.2025 16:19

Polonya'da okul saldırısı planladığı öne sürülen 19 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Polonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Jacek Dobrzynski, Polonya'da okul saldırısı da dahil olmak üzere terör eylemleri planladığından şüphelenilen 19 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya'da okul saldırısı planladığı öne sürülen 19 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Sözcü Dobrzynski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayında 19 yaşında 2 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, terör eylemi planladığından şüphesiyle 1 zanlının daha gözaltına alındığını açıkladı.

Dobrzynski, gözaltına alınanların internette ateşli silahların kullanımı, atış pozisyonları ile açık alanlar ve kapalı mekanlarda gerçekleştirilen muharebe faaliyetleri hakkında bilgi topladıklarının belirlendiğini ifade etti.

Şüphelilerin eğitim amaçlı olarak atış poligonlarında antrenmanlar yaptıklarını tespit edildiğini belirten Dobrzynski, bu kişilerin patlayıcı düzeneklerin yapımına dair talimatları topladıklarının saptandığını vurguladı.

Dobrzynski, "Şüphelilerin ilham kaynakları arasında Anders Breivik, Brenton Tarrant ve Timothy McVeigh gibi kitlesel katliam failleri yer alıyor. Bu kişilerin ideolojilerinden etkilendikleri, gerçekleştirdikleri saldırıları ve yaptıkları hataları analiz ettikleri belirtildi. İnternetten edindikleri bu içeriklerin, onların aşırı radikal ahlaki tutumlar geliştirmelerine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili gazetecilere de açıklama yapan Dobrzynski, "Görünüşe göre terörü yayan ideolojiden, Norveç örneğinde olduğu gibi onlarca kişiyi öldüren seri katillerden etkilenmişler. Benzer bir şeyi kendi ülkemizde yapmak istemiş olabilirler." diye konuştu.

Şüphelilerin okul saldırısı planladıklarını aktaran Dobrzynski, hangi okula saldırmayı planladıkları hakkında bilgi vermedi.

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