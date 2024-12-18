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Dünya
AA 18.12.2024 15:24

Soykırımcı İsrail ordusu, yeni "tahliye emriyle" Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor

İsrail ordusu, 14 aydır şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze'nin orta kesimindeki bölge için yayınladığı yeni "tahliye emriyle" Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, yeni "tahliye emriyle" Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerinde yaşayanlardan sığındıkları bölgeyi terk etmelerini istedi.

Ordu Sözcüsü Adraee, söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlendiğini iddia ederek bu bölgelerin vurulacağını ima etti. Ayrıca Adraee, bölgedeki Filistinlilerin İsrail ordusunun belirlediği “güvenli bölgeye” gitmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

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