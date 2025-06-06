Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca'nın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırıları en şiddetli ifadelerle kınandı.

Açıklamada Uluslararası Gazeteciler Birliğine, Arap Gazetecileri Birliğine ve tüm dünyaya İsrail'i kınamaları için çağrı yapıldı.

Gazeteci Ahmed Kalca, dün İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yalanmıştı.

Bir hastane kaynağı dün yaptığı açıklamada, Kalca’ya kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldüğü, ancak durumunun hâlâ çok kritik olduğu bilgisini vermişti.