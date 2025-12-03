Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.12.2025 12:06

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki bazı binaları havaya uçurdu, Han Yunus kentinin doğu bölgelerini de bombaladı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde işgal ettiği bölgelerde çok sayıda binayı patlatarak yıktı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan bölgeleri, topçu atışıyla bombaladı.

İsrail ordusunun saldırılarının can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden 6 bin kişi çok zor koşullar altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:55
'2026 Sıfır Atık Yarışması' başvuruları başladı
12:48
Engelli istihdamına 9 ayda 3,9 milyar lira teşvik
12:49
Türkiye'nin milli hava platformları Afrika'da kanatlanıyor
12:42
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
12:40
Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de 3 yılda 200 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu görüldü
12:40
Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi
"Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
"Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi
Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ