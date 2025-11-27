Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze, Refah ve Han Yunus'a hava saldırıları düzenledi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne saldırılar gerçekleştirdi.

Hava saldırıyla eş zamanlı İsrail askerleri, bölgedeki binaları havaya uçurdu. Patlama sesleri kentin pek çok bölgesinden duyuldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesi ile Refah'ın bazı bölgelerine de hava saldırıları düzenlendi, konutlar patlatıldı.

Ayrıca bu bölgelere, İsrail ordusuna ait helikopterlerinden ve yakınlardaki askeri araçlardan yoğun şekilde ateş açıldı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat" adı verilen ve Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bölgeye çekilmişti.

İsrail'in işgali altında bulunan ve Filistinlilerin girişinin yasaklandığı bu bölgelerde, haftalardır benzer bombardıman ve yıkım faaliyetleri sürüyor.

Gazze hükümeti Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, İsrail 10 Ekim'den beri anlaşmayı yaklaşık 500 kez ihlal ederek en az 347 Filistinliyi öldürdü.