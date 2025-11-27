3 bin 500 yıldan daha eski devasa bir Bronz Çağı şehri ortaya çıkarıldı

Semiyarka adı verilen şehir, 3.500 yıldan daha eski ve bölgede şimdiye dek keşfedilen en büyük planlı yerleşim olma özelliğini taşıyor.

Uluslararası araştırma, University College London (UCL) ve Durham Üniversitesi ile Toraighyrov Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldü ve sonuçlar Antiquity dergisinde yayımlandı.

Bozkır toplumlarına dair tüm bilinenleri sarsan keşif

Kazılarda bulunan yapılar, iki sıra halinde düzenlenmiş dikdörtgen toprak yükseltiler üzerinde yer alan çok odalı evlerden oluşuyor.

Merkezde ise diğer yapılardan iki kat daha büyük bir bina kalıntısı bulundu. Bu yapı muhtemelen törensel alan, topluluk yapısı ya da etkili bir aileye ait konut olarak kullanıldı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Miljana Radivojević, bulguların önemini şöyle özetledi:

“Semiyarka, bozkır toplulukları hakkındaki düşüncelerimizi değiştiriyor. Görgeli olarak göçebe olduğunu düşündüğümüz toplulukların, kalıcı ve planlı şehirler kurabildiğini gösteriyor.”

Bronz üretiminin merkezi

Araştırmacılar, şehrin güneydoğusunda kalay-bakır alaşımlı bronz üretimi için ayrılmış endüstriyel bir bölge tespit etti.

Bölgede tiegel (döküm kapları), cüruf ve bronz eserler bulundu. Bu bulgular, yerleşimde büyük ölçekli metalürji sistemlerinin işletildiğini gösteriyor.

Bu keşif, Avrasya bozkırında bronz üretimine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtları sunuyor. Daha önce sadece Askaraly adlı bir başka geç dönem yerleşim kalay üretimiyle ilişkilendirilebilmişti.

Stratejik konum, ticaret ve kültürel bağlantılar

Yerleşim, İrtiş Nehri üzerindeki yükseltilmiş bir noktada yer alıyor ve adını çevresindeki “Yedi Vadiden” (Semiyarka) alıyor.

Konumu nedeniyle bölgenin hem ticaret merkezi hem de bölgesel güç olduğu düşünülüyor.

Şehir, Altay Dağları’ndaki bakır ve kalay yataklarına yakın konumda bulunuyor ve bu da endüstriyel faaliyetleri desteklemiş olmalı.

Buluntular, yerleşimde ağırlıklı olarak Alekseevka-Sargary kültürünün yaşadığını gösteriyor. Diğer parçalar, Cherkaskul halkıyla ticaret bağlantılarına işaret ediyor.

Yeni araştırma alanları

Araştırmacılar, şehrin üretim ve ticaret ağını anlamak için kazılara devam edeceklerini, ayrıca aynı döneme ait mezarlıklar ve küçük kamp alanlarının inceleneceğini belirtti.