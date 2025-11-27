Puslu 5.1ºC Ankara
The Guardian 27.11.2025 06:58

Avustralya’da köpek balığı saldırısı: Genç kadın hayatını kaybetti

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bulunan Kylies sahilinde yaşanan köpekbalığı saldırısında, 20’li yaşlardaki bir kadın yaşamını yitirdi. Yanındaki erkek ise ağır yaralandı ve helikopterle hastaneye götürüldü. Yetkililere göre saldırının, büyük bir boğa köpekbalığı tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Avustralya’da köpek balığı saldırısı: Genç kadın hayatını kaybetti

Olay, Perşembe sabahı saat 06.30 civarında yaşandı. Şahitler hemen müdahale ederken, bir kişi yaralı erkeğin bacağına bez parçasından turnike uygulayarak kan kaybını durdurmaya çalıştı.

NSW Ambulans yetkilisi Joshua Smyth, bu müdahalenin adamın hayatını kurtarmış olabileceğini söyledi. Erkek daha sonra John Hunter Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun ciddi ancak stabil olduğu açıklandı.

Sahil kapatıldı, güvenlik önlemleri artırıldı

Yetkililer, saldırının ardından bölgeye “akıllı” yakalama hatları (smart drumlines) yerleştirdi. Bu sistemler köpekbalıklarını öldürmeden işaretlemeyi ve hareketlerini takip etmeyi amaçlıyor. Bölgedeki sahiller en az 24 saat kapalı kalacak. Saatler boyu drone taramaları yapılacağı bildirildi.

Surf Life Saving NSW CEO’su Steve Pearce, olayla ilgili “Bu çok büyük bir trajedi, hayatını kaybeden kadının ve yaralanan erkeğin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Lütfen çevredeki sahillerde denize girmeyin” açıklamasını yaptı.

Avustralya’da artan saldırılar

Bu ölüm, ülkede bu yıl yaşanan beşinci köpekbalığı kaynaklı ölüm oldu. Eylül ayında Sydney yakınlarındaki Long Reef sahilinde bir kişi 3,5 metrelik büyük beyaz köpekbalığının saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bilim insanlarına göre köpekbalığı saldırılarının artmasında:

Kıyı nüfusunun büyümesi

İklim değişikliği ve mevsim kaymaları

Su sporlarının yaygınlaşması

Av bölgelerinin daralması gibi birçok faktör rol oynuyor.

Uzmanlar ölüm oranlarının, acil müdahale ve ilk yardım ekiplerinin hızlanması sayesinde uzun vadede azaldığını ancak saldırı sayısının son 20 yılda arttığını belirtiyor.

