Nadir köpek balığı türü sahile vurdu, üç dakikada fileto oldu

Resmi bir müdahale gerçekleşmeyince çok sayıda kişi hayvanın etini almak için hızla bölgeye koştu.

Olayı görüntüleyen fotoğrafçı Moises Prieto Alvarez, çevre bilinci eksikliğini ve resmi makamların müdahalede gecikmesini sert şekilde eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu olay, çevresel eğitim eksikliğini ve bilim için bu kadar önemli bir keşif karşısında protokol bulunmadığını gösteriyor.” dedi.

Koruma altındaki bir türdü

Uzmanlara göre Tiburon Megaboca, dünyada çok ender görülen ve koruma altında olan bir tür.

Verilere göre 1976’daki keşfinden bu yana dünya genelinde 300’den az kayıtlı gözlem gerçekleşti.

Buna rağmen sahildeki vatandaşların bilinçsizce etleri keserek hayvanı parçalaması büyük tepki topladı.

Imarpe, karaya vuran deniz canlılarına yaklaşılmaması, dokunulmaması ve sağlık riski nedeniyle etinin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

“Cehalet ve duyarsızlık”

Prieto, insanların tepkisini eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha iyi plajlar, daha iyi ekosistemler ve daha fazla turizm istediğimizi söylüyoruz. Ancak karşımıza eşsiz bir canlı çıktığında gösterilen tepki cehalet, alay ve bilgi eksikliği oluyor.”

Megaboca köpek balığının korunma statüsü ve olayın ardından bölgedeki çevre bilinci tartışma konusu oldu.

Peru kamuoyunda, kıyıya vuran nadir türlere ilişkin acil müdahale protokollerinin güçlendirilmesi çağrıları yapılıyor.