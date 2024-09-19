Soykırımcı İsrail, Lübnan'a savaş planlarını onayladı

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halevi, savaşa devam edilmesi için kuzeydeki savaş planlarını onayladı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608 kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.

İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır

Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada "İsrail’in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır" diye konuştu. Nasrallah'ın konuşması sırasında Beyrut'ta İsrail jetlerinin sesleri duyuldu.

Salı ve Çarşamba günü gerçekleşen saldırıları "katliam" olarak niteleyen Nasrallah 4 bin'den fazla pager dağıtmış olduklarını vurguladı.

Hizbullah lideri Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduklarını söyledi.

İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşması devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı ve sonik patlamalar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu.

Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.