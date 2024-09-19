Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır

Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada "İsrail’in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır" diye konuştu. Nasrallah'ın konuşması sırasında Beyrut'ta İsrail jetlerinin sesleri duyuldu.

Salı ve Çarşamba günü gerçekleşen saldırıları "katliam" olarak niteleyen Nasrallah 4 bin'den fazla pager dağıtmış olduklarını vurguladı.

Hizbullah lideri Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduklarını kabul ederken bu saldırıların Hizbullah'ın yıkılmasına neden olmayacağının altını çizdi.

Şartlar ve olanaklar ne olursa olsun Gazze'ye destek için direnişin durmayacağına dikkat çeken Nasrallah Gazze'deki savaş bitene kadar Lübnan cephesinin süreceğini söyledi.

Hizbullah'ın üst kademesinin Pager'ın patlayan modelini kullanmadığını belirtti.