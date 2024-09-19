Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 19.09.2024 17:25

Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, işgalci İsrail’in son iki gündür düzenlediği saldırıların Lübnan halkına karşı bir savaş ilanı olduğunu söyleyerek, "İsrail kırmızı çizgileri aştı" dedi.

Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır
[Fotograf: AA]

Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada  "İsrail’in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır" diye konuştu. Nasrallah'ın konuşması sırasında Beyrut'ta  İsrail jetlerinin sesleri duyuldu.

Salı ve Çarşamba günü gerçekleşen saldırıları "katliam" olarak niteleyen Nasrallah 4 bin'den fazla pager dağıtmış olduklarını vurguladı.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'a savaş planlarını onayladı
Soykırımcı İsrail, Lübnan'a savaş planlarını onayladı

Hizbullah lideri Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduklarını kabul ederken bu saldırıların Hizbullah'ın yıkılmasına neden olmayacağının altını çizdi.

Şartlar ve olanaklar ne olursa olsun Gazze'ye destek için direnişin durmayacağına dikkat çeken Nasrallah Gazze'deki savaş bitene kadar Lübnan cephesinin süreceğini söyledi.

Hizbullah'ın üst kademesinin Pager'ın patlayan modelini kullanmadığını belirtti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Lübnan'a savaş planlarını onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü gemi trafiğine açıldı
19:27
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı
19:38
Kentsel dönüşümle Kirazlıtepe'nin silüeti değişti
19:09
Beton refüje takılan tır yolu kapattı
18:46
Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile görüştü
18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri kabul etti
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
FOTO FOKUS
Giresun'da denizde hortum
Giresun'da denizde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ