Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.09.2024 17:11

Brüksel metrosunda doğan bebeğe toplu taşımada ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STIB), metro yolculuğunda başlayan doğum neticesinde istasyonda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik hediye etti.

Brüksel metrosunda doğan bebeğe toplu taşımada ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi
[Fotograf: AA]

STIB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 15 Eylül'de bir annenin Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı bildirildi.

Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı.

İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada "Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Bebek Metro
Sıradaki Haber
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü gemi trafiğine açıldı
19:27
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı
19:38
Kentsel dönüşümle Kirazlıtepe'nin silüeti değişti
19:09
Beton refüje takılan tır yolu kapattı
18:46
Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile görüştü
18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri kabul etti
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
FOTO FOKUS
Giresun'da denizde hortum
Giresun'da denizde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ