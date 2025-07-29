Soykırımcı İsrail, Gazze'yi havadan görüntüleyen gazetecileri engelledi

İngiliz kamu yayıncısı BBC ve Sky News televizyonu muhabirleri, Ürdün ve BAE'nin Gazze'ye havadan insani yardım bıraktığı sırada uçakların içinden yayın yaptı.

Havadan atılan yardımların paraşütlerin açılmaması durumunda Filistinlilere zarar vereceğine dikkat çekilen haberde BBC muhabiri Jeremy Bowen, uçaklarda bulunan 8 tonluk yardımın Gazze Şeridi'nde açlığa çare olmayacağına işaret ederek şunları söyledi:

"Gerçekten büyük bir fark yaratacak tek şey, çok sayıda kara yolu konvoyu olacaktır. Havadan yardımlarla bunu yapamazsınız. Havadan atılan yardımlar semboliktir. Televizyona yakışır. Televizyonda iyi görünür ve bir şeyler yapıldığı izlenimini verir. Şüphesiz, İsraillilerin buna izin vermesi sadece baskıya bir yanıt anlamına gelir."

Bowen, Ürdünlülerin kendilerine İsrail'den gelen mesajı ilettiklerini belirterek "İsrailliler, Gazze'deki yıkımı pencereden çekmemizi istemiyorlar ama ben 10 dakika boyunca kendi gözlerimle gördüm. Size şunu söyleyebilirim ki on binlerce insanın zorlu bir hayat sürdüğü ve iyi bildiğim Gazze'nin kuzeyinde olağanüstü ruha sahip topluluklar yok olmuş. Onlardan geriye hiçbir şey kalmamış." ifadelerini kullandı.

Uydu görüntülerinden yıkımın boyutlarının anlaşılabileceğini kaydeden Bowen, "İsrail, benim gibi muhabirlerin Gazze'ye girip haber yapmasına izin vermiyor. İsrail, bizim bunu görmemizi, yukarıdan da olsa görüntü almamızı istemiyor." diye konuştu.

Bowen, İsrail'in sözde yardım faaliyetlerine izin vermesinin gelen uluslararası baskıyı bertaraf etme amacı taşıdığını vurguladı.

"Gazze'nin havadan görüntülerini de size göstermemizi istemiyorlar"

Sky News muhabiri Sally Lockwood da Gazze'ye havadan insani yardım bırakılması sırasında İsrail'in görüntü çekilmesini yasakladığına aksi halde "havadan yardım" uçuşlarının iptal edileceği tehdidinde bulunduğuna dikkati çekti.

Lockwood, "Uçuş öncesinde bize oldukça açık ve katı bir brifing verildi. İsrailliler, Gazze'yi havadan çekmemize izin verilmediğini ve bunu yaparsak bu uçuşların iptal edilebileceğini veya ertelenebileceğini söylediler." dedi.

"Büyük baskı ve artan taleplere rağmen savaş başladığından beri uluslararası gazetecilerin Gazze'ye erişimi yasaklandı." diyen Lockwood, "Görünüşe göre Gazze'nin havadan görüntülerini de size göstermemizi istemiyorlar." ifadelerini kullandı.