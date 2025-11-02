Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yine saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ateş açıldı.
Kentin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilere ait bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu. Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.
İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı, bölgeye ateş açtı.
Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenledi.