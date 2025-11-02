Duman 18.9ºC Ankara
Dünya
AA 02.11.2025 11:43

Meksika'da markette yangın ve patlama: 23 ölü, 11 yaralı

Meksika'nın Sonora eyaletinde markette çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Sonora Valisi Alfonso Durazo, eyaletin Hermosillo kentindeki markette yangın çıktığını ve ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Durazo, markette çıkan yangının kontrol altına alındığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Sonora Başsavcısı Gustavo Salas Chavez, yaptığı açıklamada, 23 kişinin toksik gaz solumaları nedeniyle öldüğünü ve yangının kasıtlı çıkarıldığına ilişkin bulgular olmadığını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

