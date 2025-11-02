Duman 15.9ºC Ankara
Dünya
AA 02.11.2025 10:18

Sudan'da siviller katlediliyor

Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde kontrolü sağlayan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdüğünü söyledi.

Sudan'da siviller katlediliyor
[Fotograf: AA]

İshak, yaptığı açıklamada, Sudan'da orduya karşı silahlı mücadele yürüten, özellikle Darfur başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde sivillere yönelik katliamlarla suçlanan HDK'nın Faşir kentindeki ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

"HDK kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü." diyen İshak, şöyle devam etti:

"Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Kentte insanlar; işkenceye, istismara, şiddete uğramaya, aşağılanmaya ve küçük düşürülmeye devam ediyor. Burada yaşananlar, sistematik bir etnik temizlik ve herkesin sessiz kalarak göz yumduğu büyük bir suçtur."

Saldırılar nedeniyle Faşir'den Tavila kasabasına kaçanların da tehlike altında olduğunu belirten İshak, "Çünkü bu bölgeler arasındaki yollar ölüm yoluna dönüştü." ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Sudan
