Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2025 00:19

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA ile saldırdı

Katil İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA ile saldırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA ile hedef alındı.

Lübnan makamlarından, saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusunun öğle saatlerinde Nebatiye'nin Kefr Sir beldesinde yine İHA ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'a gidiyor
00:00
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı
23:53
Bakan Göktaş: Kadın girişimcilerimizin yanındayız
23:41
Kartal'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi
22:10
Büyük Mısır Müzesi kapılarını açtı
22:47
Türkiye'den Karayipler'e taziye mesajı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Feribottan düşen kadın böyle kurtarıldı
Feribottan düşen kadın böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ