Büyük Mısır Müzesi kapılarını açtı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 79 ülkeden resmi heyetlerin bulunduğu törene 39 ülke kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildi.

Müzenin bahçesinde, arka planda Mısır'ın meşhur "üç piramit silueti" eşliğinde müzik dinletisi yapıldı.

Etkinliğe katılan gruplar firavun dönemine ait kıyafetlerini sergilerken, sahne gösterileri sergilendi.

Törende eski Kültür Bakanı Faruk Hüsni başta olmak üzere Mısır'dan birçok önemli isim konuşmalar yaparken, müzeyi kurma fikrini anlatan Hüsni, "Mısır'ın bu müzeye sahip olması hayalinin gerçekleştiğini" ifade etti.

Kahire'nin batısında, Giza Piramitlerine 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, uzun yıllardır süren çalışmaların ardından bugün resmen ziyarete açıldı.

En büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor

Mısır'ın Eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990'larda ortaya atılan ve 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in temelini attığı proje, 2014'te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatıyla yeniden hız kazanmıştı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Ziyaretçilerin, müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilmesi ve Kral Tutankamon’un 5 bini aşkın eseriyle 57 binden fazla tarihi eseri görebilmesi planlandı.

Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.