Dünya
İHA 02.11.2025 00:00

İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

İran'ın Şiraz kentindeki LPG dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 9 kişi yaralandı.

İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cevadiye Sanayi Sitesi’nde LPG dolumu ve satışı yapılan bin metrekarelik bir atölyede yerel saatle 18.01’de geniş çaplı bir yangın çıktı. Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye sevk edildi" dedi.

"Büyük bir felaket engellendi"

Operasyonun yüksek risk taşıdığını vurgulayan Eydipur, "İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangına toplam 11 itfaiye aracıyla üç farklı noktadan müdahale edildi. Ekiplerimiz, yüksek basınçlı su hatları ve monitörler kullanarak 50 ve 60 kiloluk LPG tüpleri ile piknik tüplerine hızla müdahale etti. Yangının sebep olduğu patlamalar nedeniyle bazı tüpler 300 metreye kadar fırladı ancak alevlerin atölyeye ve çevredeki evlere sıçraması önlenerek büyük bir felaket engellendi" ifadelerini kullandı.

Eydipur, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek, olay sonrası uzman ekiplerin bölgede detaylı bir çalışma başlattığını ifade etti. 

İran LPG Yangın
