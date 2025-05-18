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Dünya
AA 18.05.2025 10:54

Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırıyor: 106 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 106 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırıyor: 106 Filistinli hayatını kaybetti

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