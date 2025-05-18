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Dünya
AA 18.05.2025 16:42

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve güneyine geniş çaplı kara saldırısı başlattığını duyurdu.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları başlatıldı.

Söz konusu saldırılara hem muvazzaf hem de yedek askerlerin katıldığı belirtilen açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtildi

Söz konusu saldırı planı 4 Mayıs'ta İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanmıştı.

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs'ta Körfez ülkelerine ziyaretinin ardından Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri şeridin güneyine sürecek saldırılar için harekete geçmeyi planladığını açıklamıştı.

İsrail basını, 3 aşamadan oluşan planın birinci aşamasında hazırlıklar yapılacağı, ikinci aşamasında yoğun hava saldırılarının düzenleneceği ve üçüncü aşamasında kara saldırılarının başlayacağını kaydetmişti.

İsrail ordusu, cumayı cumartesiye bağlayan gece, söz konusu plan kapsamında hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Önceki kara saldırılarından farklı olarak, Gazze Şeridi'nde geniş bir alanı işgal altında tutan İsrail ordusunun yeni saldırı düzenlediği bölgelerden çıkmayacağına işaret edilmişti.

Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'i Filistinliler için "yasak bölge" ilan edilmiş durumda.

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