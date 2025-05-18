İran: ABD ile müzakerelerde "dengeli" bir anlaşmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan Erakçi, "İran, dini ve ahlaki temelleri üzerine kurulu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olarak hiçbir zaman nükleer silah arayışında bulunmamış ve kitle imha silahları üretmeme ve kullanmama ilkesine bağlıdır. Ülkemizin nükleer programıyla ilgili meşru uluslararası endişeleri her zaman etkileşim ve şeffaflık yoluyla gidermeye hazır olduk." dedi.

ABD ile nükleer müzakerelerdeki hedeflerinin "dengeli bir anlaşmaya varmak" olduğunu dile getiren Erakçi, "NPT Anlaşması çerçevesinde oluşturulan, İran'ın nükleer haklarına tam saygı gösteren ve yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını objektif olarak garanti eden bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Avrupa tarafından "gerçek bir irade ve bağımsız bir yaklaşım" görmeleri halinde Avrupa ülkeleri ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya da hazır olduklarını kaydetti.

İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımı devam ettirdiği Gazze'deki duruma değinen Erakçi, "Gazze'deki kriz, uluslararası sistemin temellerinin yetersizliğinin yanı sıra bölgenin kaderinin bölge dışı güçlerin karar ve iradesine bağlı kalamayacağının ve kalmaması gerektiğinin başka bir kanıtı olmuştur." dedi.