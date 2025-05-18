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Dünya
AA 18.05.2025 11:28

California'da patlama: 1 ölü

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı "terör eylemi" olarak niteledi.

California'da patlama: 1 ölü
[Fotograf: AFP]

California eyaletinin Palm Springs kentindeki bir fertilite kliniği çevresinde patlama meydana geldi.

Patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açarken, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden oldu.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, yaptığı açıklamada, "Olayın kasıtlı olabileceğini" belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis de basın açıklamasında "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadelerini kullanarak, patlamanın kaynağının soruşturulduğunu aktardı.

Davis, kliniğin özellikle hedef alındığını düşündüklerini bildirdi.

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