AA 05.01.2026 18:02

Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen çadırı bombaladı, 4 kişiyi katletti

Katil İsrail ordusunun ateşkesi yeniden ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen çadırı bombaladı, 4 kişiyi katletti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu el-Mevasi bölgesini hedef aldı.

İsrail saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Han Yunus'un batısındaki Beni Suheyla bölgesinde İsrail ordusuna ait bir dronun ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi çevresini hedef alması da siviller ve sağlık personeli arasında endişeye yol açtı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

