Dünya
AA 05.01.2026 17:27

Putin, Rus hükümetine yapay zeka teknolojileri geliştirme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya Merkez Bankası, Sber ve Yandex'le birlikte yapay zeka alanında teknolojiler geliştirme talimatı verdi.

Putin, Rus hükümetine yapay zeka teknolojileri geliştirme talimatı verdi

Kremlin, Putin'in, Rus hükümetine yapay zeka konusunda verdiği yazılı talimatı yayımladı.

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise yabancı ülkelerde nükleer santral inşaatına yönelik tekliflere, veri işleme merkezlerinin inşasına yönelik süreçleri de dahil etmeyi değerlendirmekle görevlendirildi.

Vladimir Putin, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Yapay Zeka Vladimir Putin
Soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 388'e yükseldi
