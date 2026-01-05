Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.01.2026 17:25

Soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 388'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, 71 bin 388'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 388'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Soykırımcı İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2 Filistinlinin naaşı ile 5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 422 kişinin öldüğü, 1189 kişinin yaralandığı, enkaz altından 684 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 269'a yükseldiği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Macron: ABD’nin Venezuela’da uyguladığı "yöntemi" desteklemiyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Suriye - İsrail görüşmeleri Paris'te devam edecek
17:29
AB'den Grok'a cinsel içerikli çocuk görüntüleri incelemesi
17:28
Putin, Rus hükümetine yapay zeka teknolojileri geliştirme talimatı verdi
17:25
Macron: ABD’nin Venezuela’da uyguladığı "yöntemi" desteklemiyorum
17:42
Bakan Fidan: Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz
17:24
AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli
Seddülbahir Kalesi "EMYA 2026" adaylığıyla Avrupa sahnesinde
Seddülbahir Kalesi "EMYA 2026" adaylığıyla Avrupa sahnesinde
FOTO FOKUS
Gazze'den Türkiye'ye hayat hikayesi
Gazze'den Türkiye'ye hayat hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ