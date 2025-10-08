Soykırım ordusu Gazze'de 4 günde 118 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes çağrılarını ve bu öneriye verilen olumlu yanıtı görmezden gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail ordusunun "4-7 Ekim tarihlerinde 230'dan fazla hava ve topçu saldırısı düzenleyerek katliamlar gerçekleştirdiği" belirtildi.

İsrail'in 4 günü kapsayan saldırılarında aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 118 sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bunların 72'sinin Gazze kentinden olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası sükûnet çağrılarını görmezden gelerek Gazze'deki soykırımına ve sivilleri sistematik olarak öldürmeye devam ettiği vurgulandı.

Gazze'de işlenen suçlardan İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, ABD yönetimi ve uluslararası topluma Gazze'ye saldırıları durdurmak ve ateşkesi derinleştirmek için acil ve etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazlası çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti.