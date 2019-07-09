Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 24'üncü yılında toprağa verilecek 33 kurbanın cenazeleri konvoyla uğurlandı.

Konvoyun son durağı Potoçari Anıt Mezarlığı olacak.

Konvoyu uğurlamak için toplanan vatandaşlar hayatını kaybeden soykırım kurbanları için dua etti.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp askerler tarafından işgal edilmesinin ardından, en az 8 bin 372 sivil Boşnak, ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katledilmişti.

O dönemde gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılan ve kimlik tespitleri yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA