Dünya

İtalya'da facianın eşiğinden dönüldü

09 Temmuz 2019 Salı 14:39 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 15:25

İtalya'da kötü hava koşulları nedeniyle dev bir yolcu gemisi kontrolden çıktı, limanı teğet geçti. O anlar an be an kaydedildi.

İtalya'nın turistik Venedik şehrinde büyük bir yolcu gemisi kötü hava koşulları nedeniyle kontrolden çıktı, sürüklenmeye başladı. Kıyıya doğru yanaşan dev gemi, limanı son anda teğet geçti. Hem gemidekiler, hem de limandakiler dehşet içinde olayı izledi. 12 katlı yolcu gemisinin sürüklenme anı saniye saniye kaydedildi. Venedikliler, son zamanlarda sıkça tekrar eden gemi kazaları nedeniyle tepkili, yolcu gemilerine yeni rota düzenlenmesini istiyor. Kaynak: DHA Etiketler: kaza İtalya gemiz

