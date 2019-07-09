BAE, Yemen'deki askerlerini barışı sağlamak için çektiğini öne sürdü, bu hamlesinin nedeni ise, daha sonra attığı adımlarla ortaya çıktı.

Ülkenin, şimdi de Libya'daki ateşi körüklediği iddia edildi.

Abu Dabi hükümeti, Libya'da uluslararası meşru hükümete karşı savaşan Hafter birliklerine destek sağlayacak.

"BEA silahlı gruplarla anlaştı"

İddia Londra merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesinde yer aldı.

Habere göre, BAE, Hafter birliklerine destek olmak için Sudan ve Afrika ülkelerinden bazı silahlı gruplarla anlaştı.

Libya'nın Mısır sınırı ve güneyindeki "sıra dışı askeri" hareketliliğin de bu anlaşmanın bir sonucu olduğu ifade edildi.

İddiaya göre, silahlı milis grupların finansmanını da BAE ile Suudi Arabistan karşılayacak.

BAE, 2014'ten bu yana Hafter'e koşulsuz ekonomik ve askeri destek sağlıyor.

Bu destekten güç alan Hafter, nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri verdi.

ABD menşeili silahlar ortaya çıktı

Giryan kentinde hükümet birliklerinin bozgununa uğrayan Hafter birliklerinin geride bıraktığı silahlar ise Abu Dabi ve Washington yönetimlerini zor duruma düşürdü.

ABD menşeili silahlar, füzeler ve mühimmatın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bu silahların üzerinde alıcı taraf olarak BAE ordusunun isminin yer aldığı görüldü.

Ancak ülke, silahların kendisine ait olduğunu yalanladı.

ABD kongresinde ise bu ülkeye silah satışının kesilmesi tartışmaları başladı.

Kaynak: TRT Haber