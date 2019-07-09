2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde İsrail baskısı devam ediyor.

2006'dan bu yana İsrail, kara, hava ve deniz ablukasını sürdürüyor.

Bir de 2016 yılında duvar inşasına başladı.

Gazze Şeridi'ni kuşatacak duvar inşasını sürdüren İsrail ordusu, duvarın yapımı sırasında, bir tünel güzergahının ortaya çıkarıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin tamamı kuşatılacak

Yapılan açıklamada, duvar inşaatı yakınındaki tünel güzergahının Filistinli direniş gruplarına ait olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu, inşaya gerekçe olarak, Filistin direniş gruplarına ait tünelleri gösteriyor.

Büyük kısmı yerin altında örülen duvar, Gazze Şeridi'nin tamamını kuşatacak.

Duvarın maliyetinin bir milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

1994'te ve 2005'te de sınıra tel örgü çekmekle yetinmeyen İsrail, duvarın tünellerle mücadele için üçüncü sistem olacağını söylüyor.

Kaynak: AA