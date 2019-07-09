ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki CHA Tüp bebek merkezinde, IVF tedavisi görerek hamile kalan uzak doğu kökenli bir kadın, doğumdan sonra bebeklerin Asya kökenli olmadığını fark etti.

İkiz erkek bebeklerin çifte ait olmadığı daha sonra DNA testiyle kanıtlandı.

Tüp bebek merkezine dava açan çift, doktorun tedavi sırasında kendilerine erkek embriyosu kullanmadığını söylediği halde ultrasonda bebeklerin cinsiyetinin erkek olarak görüldüğünü söyledi.

Tüp bebek merkezine dava açan çiftin, bebek sahibi olmak için yıllardır çabaladıkları ve 100 bin doların üzerinde para harcadıkları belirtildi.

Kaynak: DHA