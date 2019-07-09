Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesini yayımladıklarını belirtti.

Genelgeyle, vatandaşların yoğun bakım servislerinde yatan yakınlarını ziyaret edebilmeleri için gerekli esaslar belirlendi. Genelge, 81 il müdürlüğüne gönderildi.

Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebilecek. pic.twitter.com/sJhKWPxDkn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2019

Tedavi gören hastalar, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebilecek.

Koca, genelgeyle belirlenen esaslara göre, yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisinin kabul edilebileceğini belirtti. Ayrıca, hastaların sağlık durumu dikkate alınarak hekim tarafından ziyaret kısıtlamasının getirilebileceğini vurguladı.

Hekimlerin birinci önceliğinin hastanın zarar görmemesi olduğunu açıklayan Koca, hekimin ilgili hasta veya yoğun bakımdaki diğer hastalar için bir sakınca gördüğü durumlarda ziyaret için ısrar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ziyaret saati uygulaması servisten servise değişebilecek

Bakan Koca'nın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, hasta ziyaretleri 24 saat esaslı olabileceği gibi ziyaret saati uygulaması servisten servise değişebilecek.

Sağlık personeli, hasta yakınına, hastanın durumuna dair gerekli bilgilendirmeyi yapacak. Ziyaretçiler, yoğun bakım servislerine görevli sağlık personelinin refakatinde, başta el hijyeni olmak üzere gerekli görülen tedbirlere riayet ederek alınacak.

Ziyaretler, diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde ve mahremiyetlerine dikkat ederek yapılacak, makul ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılacak.

Ziyaretçi kendi hastası dışında hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyecek. Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilecek.

Kaynak: AA