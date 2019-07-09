ABD-İran arasındaki nükleer gerilim aşılamadı, Tahran-Londra hattındaki tanker krizi de sürüyor.

Cebelitarık Boğazı’nda İran’a ait petrol tankerini durduran İngiltere yönetimi, İran’ın misilleme yapma olasılığına karşı teyakkuza geçti.

ABD merkezli Bloomberg televizyonu, İngiliz petrol tankerlerinin rotasını değiştirdiğini öne sürdü. Yaşananların ardından, bir İngiliz petrol şirketine ait tankerin, Suudi Arabistan açıklarına yaklaşarak beklemeye başladığı iddia edildi.

Normal şartlarda, Irak’ın Basra kentinden çıkarılan petrol, Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya ulaştırılıyor.

İngiliz gemilerinin Basra Körfezi'nden ayrılabilmek için Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor. Bu da İran sularına yaklaşılması, yani gemiye el konulması riskinin artması demek.

İddiaya göre, İran ile İngiltere arasında gerilimin tırmanmasıyla, İngiltere'ye ait gemiler artık bu rotaya alternatif arıyor. Bu durumun petrol piyasasını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Kaynak: Bloomberg