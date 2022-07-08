Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve bu yılki anma törenlerinin ardından defnedilecek 50 kurbanın cenazesi, sabah Visoko şehrinden hareket eden konvoyla Saraybosna'nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçerek 11 Temmuz'da toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na yolcu edildi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi cenazeleri taşıyan konvoy önce Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkilileri ve Saraybosnalılar, cenazeleri taşıyan araçlara çiçek bırakarak dua etti.

Uğurlamaya yüzlerce Saraybosnalının yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konsey'in Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Lideri Bakir İzetbegovic, İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, "Bu olayın unutulması tekrar yaşanması riskini doğurur. Hem kurbanlar hem de kendimiz için yaşananları unutmayacak, hep hatırlayacak ve kurbanlara saygı duyacağız." dedi.

Konvoy, Saraybosna'dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Bosna'daki savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde de bir süre durdu.

Cenazeler, 11 Temmuz'da defnedilecek

Bu akşam Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye ulaşacak cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu yıl toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken, öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilecek en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana toprağa verilecek.

Öte yandan bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında yer alıyor.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 721'e yükselecek.