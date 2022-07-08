Yunanistan'ın göçmenlere yönelik hukuksuz uygulamaları gündemde.

Hollanda'dan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Tineke Strik tepkisini dile getirdi.



"Sığınmacılar sizin ülkenizden Avrupa’ya girmeye çalıştığında bu insanların hakları acımasızca çiğneniyor. Türk sularına ve topraklarına geri itildiler."

Strik’in tepkisi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de genel kurul oturumundaydı.

"İnsan hayatlarını riske atıyor ve bu cezasız kalıyor"



Hollandalı AP Milletvekili, Yunan sınır koruma görevlilerinin yanı sıra maskeli kişilerin de sığınmacıları geri ittiğini vurguladı.

"İnsan hayatlarını riske atıyor ve bu cezasız kalıyor. Ancak hayat kurtaranlar mahkum ediliyor. öyleyse, Miçotakis bey size soruyorum: burası Avrupa mı?"

Miçotakis'e sert tepki



Hollandalı Parlamenter Strik, Avrupa Birliği’nin de desteği ile Yunanistan’da yapılan sığınmacı kamplarını eleştirdi. "Kampları kapatıyorsunuz, iltica talebinde bulunanları gözden uzak bölgelerde kalmaya zorluyorsunuz" dedi.



Fransa’dan Avrupa Parlamentosu milletvekili Damien Careme de Yunan Başbakan’a tepki gösterdi.



Careme, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.



"Miçotakis, insan hakları, hukukun üstünlüğüne saygı ve basın özgürlüğü gibi konulardaki tüm suçlamaları reddediyor. Utanmaksızın. Zavallı hükümdar" ifadesini kullandı.