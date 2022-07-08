Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Şinzo Abe'ye saldırıya kınama
[Depo Photos]
Silahlı saldırıya uğrayan Japonya Eski Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti. Türkiye, Abe'ye düzenlenen saldırıyı kınadı.
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı:
"Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Japonya
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