Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
[AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Akar, ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.
Görüşmede ayrıca A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Rusya Ukrayna
Son Haberler
- 12:53
- 12:52
- 12:44
- 12:51
- 12:21
Sıradaki Haber
Bahçeli: Suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz