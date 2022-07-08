Haccın en önemli rüknü "vakfe" için Arafat'a gelen hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın dünyada buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme'yi (Rahmet Tepesi) ziyaret ediyor.

Hacı adaylarının kutsal topraklarda aynı anda bir araya geldiği tek yer olan Arafat'ta hazırlıkların tamamlanmasıyla tüm hacı adayları dünden itibaren buraya intikal etti.

Kendileri için hazırlanan çadırlara yerleşen hacı adayları, Arafat’taki gecelerini ibadetle geçirdi. Bazı hacı adayları ise ibadetlerin yanı sıra çevrede bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor.

1 milyon hacı vakfeye durdu

Cebel-i Rahme'ye gelenlerden bazıları burada Kur'an-ı Kerim okurken, bazıları da Hazreti Muhammed’in yaptığı gibi sırtlarını Cebel-i Rahme'ye vererek ve yönlerini kıbleye dönerek dua ediyor.

Geceyi Cebel-i Rahme'de geçiren hacı adayları sabah namazını da burada eda etti.

Hacı adayları arefe gününü Arafat’ta çadırlarda geçirdikten sonra akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılmaya başlayacak.

Bayram öncesindeki geceyi ise Müzdelife'de geçirecekler.