Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DHKP/C'nin sözde sorumlularından biri tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde sorumlularından olduğu iddia edilen Yurdagül Gümüş tutuklandı.
Yurdagül Gümüş hakkında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan arama kararı ve hakkında 10 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası vardı.
Gümüş, DHKP/C terör Öögütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Sultangazi ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Örgütün yayın organı olan Halk Okulu Dergisi'nin sorumlusu olan Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul
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