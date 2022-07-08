Tesla CEO'su Elon Musk'ın spam hesaplar konusundaki anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda Twitter'ı satın almaktan vazgeçeceğini söylemesinin ardından, sosyal medya platformundan günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı açıklandı.

Şirket, spam hesaplarının yüzde 5'in çok altında olduğunu yineledi.

Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, Mayıs ayında konuya ilişkin paylaşımında bu sayının 500 bin olduğunu açıklamıştı.