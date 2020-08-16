Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin önünde bomba yüklü aracın infilak ettiği, ardından silahlı bir saldırganın otel içinde etrafa ateş açtığı belirtildi.

Saldırı Türk Büyükelçiliği'ne yakın bir noktada gerçekleşti.

Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Otelin, hükümet çalışanlarının sık uğradığı bir yer olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenler arasında bir hükümet yetkilisi de bulunuyor. Saldırıyı Eş-Şebap terör örgütünün gerçekleştirdiği açıklandı.