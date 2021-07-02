Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
[Harita: TRT Haber]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında ile belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Adını vermek istemeyen polis yetkilisi, Mogadişu'daki Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı karargahının yakınlarındaki bir kahvehaneye intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Yetkili, saldırıda ilk belirlemelere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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