Delta varyantı, Bosna Hersek'in güneybatısında bulunan Medjugorje şehrinde yaşayan bir kadından alınan örnekte tespit edildi.

Delta varyantına rastlanan hastanın yakın zamanda İspanya'dan geldiği belirtildi.

Son 24 saatte 15 vaka

Son zamanlarda vaka sayılarının düşüşte olduğu Bosna Hersek'te, son 24 saatte 15 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı can kaybı bildirilmedi.

Salgının başlangıcından bu yana 205 bin 32 vakanın kaydedildiği ülkede, COVID-19 nedeniyle 9 bin 667 kişi hayatını kaybetti.