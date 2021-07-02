Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'te ilk Delta varyantı tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bosna Hersek'te koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan Delta varyantına rastlandığı duyuruldu.
Delta varyantı, Bosna Hersek'in güneybatısında bulunan Medjugorje şehrinde yaşayan bir kadından alınan örnekte tespit edildi.
Delta varyantına rastlanan hastanın yakın zamanda İspanya'dan geldiği belirtildi.
Son 24 saatte 15 vaka
Son zamanlarda vaka sayılarının düşüşte olduğu Bosna Hersek'te, son 24 saatte 15 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı can kaybı bildirilmedi.
Salgının başlangıcından bu yana 205 bin 32 vakanın kaydedildiği ülkede, COVID-19 nedeniyle 9 bin 667 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Delta Varyantı Koronavirüs Bosna Hersek
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