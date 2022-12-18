Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab liderlerinden Jingab öldürüldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Somali'nin Orta Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın üst düzey liderlerinden Yusuf Muhammed Jingab etkisiz hale getirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığının açıklamasına göre, 15 Aralık'ta Eş-Şebab'ın üst düzey isimlerinden Yusuf Muhammed Jingab, diğer 87 Eş-Şebab üyesiyle öldürüldü.
Açıklamada, Yusuf Muhammed Jingab'ın gençleri örgüte katılmaya teşvik eden en tehlikeli militanlardan biri olduğu bilgisi verildi.
Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken, terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.
Hükümet güçlerinin kara operasyonu hava saldırılarıyla destekleniyor.
Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab örgütü tüm ülkeden temizlenene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu.
Etiketler: Somali
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