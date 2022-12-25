İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, 2015'ten beri Eş-Şebab terör örgütü tarafından alıkonulan Çabaharlı 14 İran vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu serbest bırakıldı.

Söz konusu 14 balıkçının, 2015'te Somali yakınlarında uluslararası sularda seyrederken kaçırıldığı bilgisi verildi.