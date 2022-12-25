Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de alıkonulan 14 İranlı balıkçı serbest bırakıldı
[Fotograf: TRT Haber]
İran, Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün alıkoyduğu İranlı 14 balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, 2015'ten beri Eş-Şebab terör örgütü tarafından alıkonulan Çabaharlı 14 İran vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu serbest bırakıldı.
Söz konusu 14 balıkçının, 2015'te Somali yakınlarında uluslararası sularda seyrederken kaçırıldığı bilgisi verildi.
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