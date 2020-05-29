Sağlık çalışanlarının görev yaptığı Zamzam Vakfından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Gololeey Sağlık Kliniğinde çalışan ve çarşamba günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 8 kişinin cesedinin dün bulunduğu ifade edildi.

Yerel televizyonlar, cesetlerin yol kenarına atıldığını ve cinayetin faillerinin henüz belirlenemediğini akta rdı.

Mogadişu hükümeti ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili kınama mesajı yayımlayarak üzüntülerini bildirdi.