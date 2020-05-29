Haber Giriş: Kaynak: AA
Somali’de 7'si sağlık çalışanı 8 kişi öldürüldü
Somali’de yerel sivil toplum örgütü için çalışan 7 sağlık çalışanı ve bir sivil kimliği, belirsiz kişilerce öldürülerek yol kenarına bırakıldı.
Sağlık çalışanlarının görev yaptığı Zamzam Vakfından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Gololeey Sağlık Kliniğinde çalışan ve çarşamba günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 8 kişinin cesedinin dün bulunduğu ifade edildi.
Yerel televizyonlar, cesetlerin yol kenarına atıldığını ve cinayetin faillerinin henüz belirlenemediğini akta rdı.
Mogadişu hükümeti ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili kınama mesajı yayımlayarak üzüntülerini bildirdi.
Etiketler: Somali saldırı sağlık çalışanıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 15:38
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