CNN muhabiri Omar Jimenez, kendisini tanıtmasına rağmen polis tarafından kelepçelenerek götürüldü.

O esnada canlı yayının açık olması, yapılan gözaltının anbean görüntülenmesini sağladı.

Polis, Jimenez'i, anons yaptığı sırada "Şu anda gözaltındasınız." diyerek kelepçeledi.

Jimenez ise "Neden gözaltına alındığımı söyler misiniz?" diye sordu ancak polisten yanıt alamadı.

Kameraman ve yapımcı ise yalnızca kelepçelendi. Söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlarda, muhabir Jimenez'in siyahi olduğu için gözaltına alındığı vurgulandı.

Vali özür diledi, ekip serbest bırakıldı

Minnesota Valisi Tim Walz, gözaltı nedeniyle özür dileyerek, olayı "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Olaydan birkaç saat sonra CNN, Jimenez ve ekibinin serbest bırakıldığını duyurdu.